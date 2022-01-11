華爾街一些大型投資銀行的最新看法顯示，預估從3月開始，美國今年將會升息4次，包括高盛、摩根大通(小摩)都抱持相同看法，較去(2021)年底時預測的3次來得多；另外，高盛也預估，聯準會(Fed)最快將在7月開始縮減資產負債表。

綜合外媒報導，包括高盛、摩根大通以及德意志銀行最近都發布研究報告，預測聯準會今年將至少升息4次，超過12月底時3次升息的廣泛共識。高盛首席經濟學家Jan Hatzius在一份報告中指出，勞動市場疲軟降溫使官員對通膨風險更加敏感，原本預計今年3月、6月和9月將看到升息，現在認為12月還會有一次升息，也就是2022年共升息4次。

摩根大通執行長Jamie Dimon接受《CNBC》訪問時表示，如果今年只有升息4次，會讓他感到驚訝，因為4次升息對經濟來說很容易吸收。

德意志銀行也在預測4次升息的報告中表示，美國經濟在實現最大就業方面取得了更多進展；德意志銀行也預計聯準會將在第3季度開始縮減資產負債表。

對於有部分投資人認為美國的通膨可能已經接近高峰，芝加哥Cresset Capital Management投資長Jack Ablin表示，已經看到供應鏈問題得到緩解，即使沒有升息，在所有其他條件相同的情況下，通膨可能在本季度晚些時候緩和，不過，本周仍可能看到令人驚訝的通膨數據，這可能是預期的通膨高峰，自然周期將幫助Fed，無論今年是加息3次還是2次，預計通膨不會持續這麼長的時間。