擁有E級好身材的「全台最性感日文老師」長瀨昆妮身分斜槓多重，還是直播主連千毅每回工作錄影時身邊出現的愛將，長瀨昆妮外型亮麗，又有E級上圍，讓人看一眼就很難忘，近日她更鬆口認了正在網上販售貼身衣物，當作粉絲福利，昨(10日)長瀨昆妮貼出自己穿透明內衣的辣照，側面看來大秀胸器側乳，再度讓粉絲暴動。

長瀨昆妮原本是日本華僑，曾在當地工作，回台灣後先是做起日文老師的工作，又因現身在連千毅的直播中讓她一炮而紅。近日，有網友發現有人打著長瀨昆妮的名號在網上販賣貼身二手衣，對此，《三立新聞網》求證長瀨昆妮本人，她承認是因為每回上鏡頭都得有各式性感服裝上身，因工作需求需要給觀眾新鮮感，但長期下來累積太多衣服，也引發困擾，決定用這方式出清給粉絲福利。

報導中，長瀨昆妮指出，是一開始有粉絲問想買二手衣，她才決定將穿過的衣物以台幣1000到2000元左右的價格售出，並強調販賣二手衣對日本藝人或網紅是很常見的事，她才決定當起拍賣主，並透露目前賣最好的是黑絲襪，接著才是小褲褲及性感禮服。

近日，長瀨昆妮再度放送粉絲福利，可見她白色透明蕾絲內衣上身，用蝴蝶貼圖遮住事業線，大秀側乳、小蠻腰和白皙長腿，她逗趣寫下：「今天沒偷到文案，可以偷你的心嗎？」，另一套則換上黑色蕾絲情趣睡衣，火辣身材全都露，引來粉絲回：「當然可以，非常樂意」、「原來心被『妮』偷走了，怪不得心裡空了一大塊」、「我討厭蝴蝶」、「其實比較喜歡妳素顏」。