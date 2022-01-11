國民黨前立委龐建國墜樓身亡 生前曾連喊3次「不公不義的台灣」

前立委龐建國今天驚傳墜樓身亡，前台北市長郝龍斌表示，龐建國身受大腸癌擴散之苦，又對當前的社會現象和國民黨感到失望，聽聞這個消息，「真的很意外也很遺憾，我想他大概是太痛苦了才會選擇這種方式」；中廣董事長趙少康則說，具有學者個性的龐建國，絕不是消極憂鬱的人，一定是失望、絕望到極點，才會做出這樣的決定。

郝龍斌說，他和龐建國在2周前通過電話，罹患大腸癌的龐建國，當時跟他說現在鬥志還很好，全力跟病魔對抗，但龐最近對國家社會和國民黨感到失望，這可能是讓龐放棄繼續和病魔纏鬥的原因之一，另病情嚴重到大概認為自己打不贏了。

郝龍斌強調，龐建國是位優秀的學者和公職人員，從龐在台大社會系教書時他們就認識，而龐是「反共愛國聯盟」最年輕的成員之一，對國家社會有很強烈的使命感，後來從政關心的議題除了國家認同外，也很關注弱勢和兩岸，更曾任海基會副祕書長，也幫助公益慈善團體，兩人是長期理念相同的好友。

趙少康則表示，龐建國樂觀直率，既有學術根柢，又有實務經驗，是個不可多得的人才，今天噩耗傳來，真是令人不敢置信，他曾經鼓勵並提名龐建國參選台北市議員，當年他在中正萬華區拿下第一高票，之後的問政表現傑出，因此更上層樓出任立委。

趙少康說，雖然台灣政治充滿不公不義，讓龐建國憤恨不平，他也很失望，但他堅信「不信正義喚不回，不容正義盡成灰」，只要活著，就要盡一切努力，創造時勢，扭轉乾坤。

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