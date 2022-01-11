Maison Francis Kurkdjian Baccarat Rouge 540淡香精 35ml (亞洲限定)，4800元。（Maison Francis Kurkdjian提供）

Jo Malone London全新玫瑰花語系列。（Jo Malone London提供）

Jo Malone London紅玫瑰限量版香氛工藝蠟燭200g，2700元。（Jo Malone London提供）

Jo Malone London絲絨玫瑰與烏木限量版芳醇香水50ml，5250元。（Jo Malone London提供）

diptyque限量玫瑰之水淡香水100ml，4250元。（DIPTYQUE提供）

Les Parfums de Rosine泡泡玫瑰100ml，5380元。（席哈諾提供）

喜迎情人節，頂級香氛以象徵愛情的玫瑰為名，打造系列奢華香調，讓情人送禮也能用香氣傳遞愛意，展現浪漫情懷。

英倫香氛品牌Jo Malone London以香氛界最具代表性的玫瑰成份為靈感，推出全系列以玫瑰為主題的「玫瑰花語系列」，從清新柔美到神祕性感，代表著不同的花語與心意。 有別以往簡約的設計，全新玫瑰花語系列以限量玻璃瓶身設計，透過深淺不同的玫瑰花為瓶身色調靈感，瓶身搭配精緻的緞帶與手寫設計。

Jo Malone London全球香氛創意總監Celine Roux表示，「玫瑰花語系列為展示不同深度和層次的玫瑰花香，每款香水皆由不同的調香師所調製，各自向為愛的玫瑰致敬。」除了香氛，另有限定款居家香氛系列3款限定系列的居家香氛，清新到濃郁為居家生活添增更多玫瑰詩意。

頂級香氛diptyque調香師Fabrice Pellegrin對玫瑰花卉瞭若指掌，他遴選其中最馥郁芬芳的鮮花，以最自然簡約的方式創造玫瑰之水淡香水，將整朵玫瑰浸泡於清水中，加入綠葉、少許刺棘與初生的花蕾，緩緩釋放出輕盈果香與酸澀綠意，奠定品牌玫瑰香氣之經典。品牌旗下除了有熱銷10年的經典「玫瑰之水淡香水」，今年再添新作「玫瑰之水淡香精」，讓玫瑰香調系列有更多選擇，diptyque為香氛設計了珍寶匣般的包裝盒。

此外，玫瑰之水淡香精採用了Firad玫瑰，它是一種環保型玫瑰，特別之處在於它並非一種花卉，而是通過diptyque十分重視的可持續萃取方式獲得的「升級利用」版玫瑰精華，大馬士革玫瑰經蒸餾後通常會被丟棄的剩餘花水如今在第2次萃取過程中捕捉到清新的荔枝香調，正是這種複雜而創新的萃取方式讓玫瑰淋漓盡致的使用方式應運而生。

CYRANO 席哈諾旗下法國獨立香氛品牌 Les Parfums de Rosine玫瑰心，品牌擁有超過25種玫瑰香氣，致力展現花中女王的法式浪漫，去年以「櫻桃玫瑰」征服市場，今年再發表「泡泡玫瑰」，以玫瑰皂香揉合細微辛氣，粉嫩瓶身搭配首此採用的天空藍紗球，傳遞浪漫。

法國精品香氛Maison Francis Kurkdjian以充滿年節的虎紋設計搭配經典Baccarat Rouge 540，奢華金色瓶蓋搭配透明瓶身，呈現法式精品美學。