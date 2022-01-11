南韓人氣女演員李多海（本名店卞多惠）長相甜美、身材凹凸有致，以《我的女孩My Girl》圈粉無數，近年來她將事業重心轉往大陸，以一口流利中文直播帶貨又海撈一筆，日前她出演韓綜《全知干預視角》，首度公開在家私下的模樣，位於首爾的百坪豪宅也跟著曝光。
韓國綜藝《全知干預視角》釋出的最新一集中，節目組來到李多海家中直擊她的私生活，李多海也大方以素顏在鏡頭前露面，她先是和愛犬在特大號雙人床上起床，接著到鋪滿大理石的浴室做保養、漱洗，後面還能看到有超大浴缸，窗簾拉開，還可以邊泡澡邊欣賞美景。
李多海接著為愛犬修毛，最後來到開放式廚房，在寬敞的中島上殺榴槤來吃，超豪華的豪宅讓棚內的主持人驚呼連連。事實上，李多海的豪宅位於首爾江南區論峴洞，是在2012年落成，隔年李多海以韓幣25億9400萬元（約台幣6000萬元）購入，同等級的住宅都已經升值到48至50億元（約台幣1億1500萬元）。
從影片中拍攝到的格局來看，就有4個房間、2個客廳、4間廁所，還有偌大客廳、飯廳及廚房，屋內各處都擺放著藝術品，低調又典雅，不僅如此，李多海還擁有自己的大型衣帽間，裡面放買了華美衣服、精品包、配件等等，就像是個展示間般，令人羨慕不已。
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