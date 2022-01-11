全台急凍！超強冷空氣來襲，愈晚還愈冷，下班就來泡個溫泉，暖和一下吧！福容大飯店旗下四間分店：福隆店、淡水漁碼店、台北一館及桃園機捷A8店擁有泡湯據點，獨家引進黃金美人湯與海洋溫泉，四間分店涵蓋北北桃一日生活圈，串聯火車、機場捷運、台北捷運等大眾運輸工具，提供體貼上班族的溫泉專案，下班後即可方便快速抵達，沉浸在秘湯中，再好好享用星級美饌，一秒啟動放鬆模式，暖身又暖胃！捷運站步行約5分鐘的福容台北一館是台北市區泡湯首選，推出秋冬泡湯饗食趣專案，泡溫泉吃火鍋每人只要1,099+10%元；泡湯也別忘記拿出享福卡app參與會員獨享的集章活動，3/31前消費指定泡湯專案即可獲得章印，集越多送越多，最高可以兌換免費的大眾湯門票，泡好泡滿！

福容台北一館_，班族首選溫泉勝地！泡湯吃鍋去寒氣。(福容飯店提供)

福容大飯店引進「黃金美人湯」「海洋溫泉」，養顏美容。(福榮飯店提供)

福容福隆店全台唯一本島海洋溫泉，徜徉百坪大浴場。(福容飯店提供)

寒冬臘月之際，享受暖呼呼的溫泉增進血液循環，打造新年好氣色！福容大飯店旗下擁有四間泡湯據點，除了推出溫泉專案，為回饋喜愛泡湯的民眾，更推出享福卡app會員專屬的溫泉集章活動，兌換多種好禮。即日起至3/31於四間分店消費指定泡湯專案，每專案可獲得1個章印(每間可重複獲得)，集滿2個可獲得大眾湯100元折抵金、集滿4個可獲得大眾湯200元折抵金、集滿6個則可獲得大眾湯門票，兌換期間到4/10止，暖身暖心同時更省荷包！榮獲四屆最美飯店的福容淡水漁碼店，擁有得天獨厚的「黃金美人湯」，是北台灣的「秘湯新聚落」，搭乘捷運淡水線即可享受養顏美容的泉水，深層滋潤肌膚。漁碼店推出「暖心溫泉一日遊」專案，雙人優惠價只要1,099元起，舒服地泡完湯，大人與小朋友還可一同體驗拼豆DIY的樂趣，享受親子時光；福容福隆店的福隆海洋溫泉，是全台唯一的「氯化物碳酸氫鹽泉」，能夠活化身體細胞、提升免疫力。「福隆山海，單攻日記」專案每人平日899元(平日不適用集章)、假日999元，搭火車到福隆站下車，步行即可抵達，瞬間感受度假氛圍！泡湯再享用職人清燉海鹽牛肉麵，麵筋道、湯濃郁、肉鮮嫩，大大滿足味蕾。

福容桃園機捷A8店_乾淨舒適的泡湯環境，溫暖身心。(福容飯店提供)

台北市上班族的小確幸，下班說走就走，泡個溫泉「桑幾勒」！捷運大安森林公園站5分鐘就抵達擁有黃金美人湯的福容台北一館，此湯因水質色澤呈現金黃色而得名，可促進皮膚的新陳代謝並軟化角質，有美容養顏功效！台北一館推出「秋冬泡湯饗食趣」專案每人只要1,099+10%元，泡完湯再享用日式單人鍋物，冷冷的天氣泡湯吃鍋，好不愜意；搭乘機場捷運，也能輕鬆泡湯去！福容桃園機捷A8店推出「沐暖饗粵」專案，只要花999元便能享受遠近馳名的黃金美人湯，「碳酸氫鈉泉」與「食鹽泉」的雙重滑凝感受，讓疲憊一掃而空，從內到外煥然一新，再享「福粵樓精緻港點」兌換券3張，香港點心大廚新鮮現做各種美味粵式料理，不必花大錢也有頂級體驗。