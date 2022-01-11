台中海線飼料廠老董洪紹龍（右）不畏疫情，為孫子打造一間親子餐旅館。(陳淑娥攝)

「想窩11餐旅館」還有一座獨一無二的韓式汗蒸幕。(陳淑娥攝)

「想窩11餐旅館」是孩子的快樂天堂。(陳淑娥攝)

「想窩11餐旅館」是孩子的快樂天堂。(陳淑娥攝)

「想窩11餐旅館」是孩子的快樂天堂。(業者提供)

台中海線飼料廠老董洪紹龍不畏疫情，為孫子打造一間親子餐旅館「想窩11」，特地選在11日開幕，試營運期間最高紀錄單日湧進800位客人，主題客房5月前更是滿房。洪紹龍表示，疫情下，危機就是轉機，可在最少的競爭下發展事業。

「想窩11餐旅館」隱身在沙鹿小徑內，絲毫感受不到疫情的衝擊，董娘黃秀鈴說：「最高紀錄曾經1天湧進800位客人。」館內36間客房2月底前的假日已全被預訂一空，主題客房更夯到4月前全被訂滿，就連餐廳到了假日也是一位難求。出人意料的是，「想窩11餐旅館」幕後推手洪紹龍，竟是休閒產業門外漢。

洪紹龍出生在百年的洽發麵粉廠與做沙拉油起家福壽實業世家，後來創立裕興牌飼料，工作領域與觀光休閒產業完全沾不上邊，7年前第1個孫子在澳洲誕生了，為了讓愛孫回來台灣時有個可以恣意玩樂的天堂，毫不猶豫把市700多坪的土地拿來蓋「想窩11餐旅館」。

危機就是轉機！洪紹龍表示，沒有疫情時，許多餐廳旅館會開幕競爭大，疫情下，可在最少的競爭下發展事業，去年疫情三級警戒時，餐旅館開始試營運，剛好腳步稍停，整理館內環境和人事，因應疫情加強消毒，每個房間都有獨立空調，讓消費者住得安心。

洪紹龍說，他的興趣就是創造亮點，做老闆的賭性不能不堅強，要做就要走在人家前面，最少5年都不會被超越。他與老婆黃秀鈴花2年時間籌劃，把全台知名親子餐廳與旅館走透透，還到大陸與澳洲考察，不但打造一座滿足小朋友玩興的餐旅館，還兼顧父母悠閒、放鬆、想為孩子拍美美回憶照需求。

「想窩11餐旅館」不論是用餐或住宿，都不用再花錢買門票即能無限暢玩館內耗費300多萬元打造的130坪遊樂設施，餐飲不僅有小朋友喜歡的炸雞、脆薯，還有迎合大人口味的德國豬腳、戰斧豬排、麻辣鍋等，料理不用調理包、湯頭天天熬煮。

空間設計上捨棄花花綠綠的繽紛色彩，轉用木質的溫潤感展現優雅時尚風格，在1、2樓擘劃超大空間小朋友遊憩區，有專為0～6歲孩子設計的活動空間與諸多德、澳進口遊具，砂坑為了孩子們的安全與健康，不惜成本選用比白砂貴了3、4倍的琉璃砂，還有可以讓較大孩子揮灑無限精力的溜滑梯球池與影像互動區，更把建築容積率拋在腦後，刻意保留近300坪平坦如茵的大草坪。

此外，館內還有一座獨一無二的韓式汗蒸幕，砌築基床的每一片磁磚及用來做黏著劑的水泥內都添加了負離子粉，躺在基床上40分鐘宛如置身在盈滿芬多精的森林裡，暖人心脾但完全不覺得躁熱。

「想窩11餐旅館」從去年8月開始至今，假日住房與餐飲全部開出客滿紅盤，即使平日住房也有6成滿佳績，館內有4種房型，包括雙人客房、親子主題房、4人房以及20坪大的陽光雙套房；開幕當天餐點8折，20日以前，周一至周五平日餐點享9折。