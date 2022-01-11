春節將至，不少家庭開始大掃除，一名女網友在整理家裡時，意外發現一張民國86年開立的支票，金額高達30萬元，推測是媽媽生前藏起來的，女網友上網詢問，不知道這張支票是否還能兌換，有網友回覆，超過1年就失效了，而根據票據法規定，支票的效期僅一年，沒在期限內兌換就形同廢紙。

一名女網友在臉書社團《爆怨2公社》貼出一張照片，表示最近整理家裡時，意外翻出一張支票。從照片可見，這張支票開立日期是民國86年7月20日，金額高達30萬元。

她猜測，這張支票是媽媽離世前偷偷藏起來的，不過由於年代久遠，好奇這張支票是否還能兌換，引起網友討論。不少網友直呼虧大了，「支票只有一年時效，超過了就是廢紙一張」、「那年代的30萬，好虧」、「有效期是一年，過了就沒用了」。

根據票據法第22條規定，支票上的權利時效，自發票人開出支票當天起算，一年間不行使，時間到了就自動失效。因此以該名女網友找到的支票來看，這張支票已經超過時效25年，形同廢紙。