安永（EY）聯合會計師事務所稅務服務部營運長劉惠雯11日表示，2022年有六大面向的稅務新制改變及報稅稅制調整，包括生技醫藥產業發展條例修正通過帶來之相關變化，BEPS2.0帶來各國之潛在影響，以及綜合所得稅報稅規定等，個人、企業可留意並善用稅務優惠減免，以保障自身權益。

財經兩部自2021年12月30日公告修正生技醫藥產業發展條例，施行期限將延長到2031年12月31日止，在籌資、留才攬才、及租稅優惠上都有優惠減免等措施。

安永聯合會計師事務所稅務服務部副營運長沈碧琴提醒，若是新納入獎勵範圍公司，可評估帶來效益及申請生技新藥公司之資格；若是原已申請生技新藥資格之公司，建議檢視2021年研發，確保適用到舊制如研發投資抵減率35％、另還有舊制的人才培訓支出，如果是新制研發投資抵減率為25％，且無人才培訓支出抵減。

若是符合資格之生技新藥公司，可善用新增之機械設備投資抵減，以及高階專業及技術人員取得技術股/認股權憑證取得之股票抵減規定留才。若是投資人，在營利事業可適用投資抵減標的，增加未上市、未上櫃、或自設立登記日未滿10年上市櫃公司之受託開發製造公司（CDMO），需留意每年扺減稅額不超過50％為限。若投資人為個人股東，可善用個人股東投資額減除措施，降低個人綜合所得稅。

2021年10月OECD對BEPS2.0發表聲明，將於2023年施行之BEPS2.0方案，安永聯合會計師事務所國際及併購重組稅務諮詢服務執業會計師周黎芳指出，針對第一支柱有關數位活動相關所得之一致性課稅方式，可能會出現未來重複納稅可能性高、被海外稅捐機關課稅之企業恐怕無法在台適用國外稅額扣抵。

針對第二支柱也就是全球最低稅負制度最低稅率15％，則需觀察我國CFC是否修法、我國最低稅負制是否修正，以及目前提供各種營運總部優惠稅局的國家（如新加坡）是否提高稅率或有其他措施。

另今年五月申報2021年度綜所稅，其新制變化攸關每個納稅人荷包及權益，安永聯合會計師事務所公司稅務諮詢服務執業會計師楊建華表示，2021年度度免稅額、扣除額及課稅級距皆無調整，但2021年度基本生活費提高至19.2萬元，較前一年調升1萬元，並記得申報未上市櫃且非興櫃股票交易所得。

而文物或藝術品交易所得得申請採取分離課稅，若未符合分離課稅之個人，記得仍要在今年5月申報。

自2021年7月後，若有交易預售屋或一定條件之股權，已新納入房地合一2.0分離課稅範圍。

此外，新版稅捐稽徵法自2021年12月19日起陸續上路，包含調降應納稅額得暫緩移送執行金額比例及滯納金加徵率、提高逃漏稅刑責等重要修正。楊建華也提醒今年度遺產稅之免稅額調高至1333萬元，贈與稅之免稅額調高至244萬元，可善加利用以聰明節稅。

而近五年來，年紀在25至49歲之單身族比例持續增加，廣大單身族群應如何提前規劃傳承計畫？

安永聯合會計師事務所家族企業傳承規劃及稅務諮詢服務執業會計師林志翔指出，單身族群可運用遺囑、信託、保險三種方式作規劃。單身族群若想照顧特定人，或是遺贈給非繼承順位之家屬、慈善事業等，可藉由預立遺囑達成目的，遺囑方式須符合民法要件，若違反就不具遺囑效力而徒為廢紙，且須留意無法排除民法特留分規定，以及必要時得指定遺囑執行人。此外可運用信託，舉安養信託為例，可藉此擁有保全資產、專業管理、專款專用之好處；保險則可用年金險來保障退休生活，支付意外、長照等突發狀況，保險理賠金可用來照顧特定對象。

在進出口貿易部分，2022年版HS CODE（國際商品統一分類制度）已在2022年1月生效，通過對新產品和全球關注之環境、社會問題相關產品修訂稅則，使協調制度反映新的貿易型態。安永聯合會計師事務所全球貿易及供應鏈稅務諮詢服務執業會計師吳雅君表示，進口國可查看WCO對照表1（Correlation Table 1）檢視產品的稅則號別是否有改變等；從營運角度來看，貿易企業應考慮審查貿易管理軟體、ERP系統更新是否反映新的稅則號別並應包括新的章註。

若進口地為美國時，貿易企業將需要考慮美國301條款對原產於中國的特定產品徵收的懲罰性關稅，在HS2022影響下，美國海關也將修正美國進口稅則號別，也呼籲企業關注301清單是否因此而有改變。

至於OECD發布BEPS 2.0專案，將為跨國企業帶來衝擊及增加租稅負擔。安永聯合會計師事務所移轉訂價服務執行總監林志仁說明，跨國企業針對與我國已簽署租稅協定的國家可考慮事前申請雙邊預先訂價協議（BAPA），以根本消除移轉訂價爭議所帶來稅務風險，避免重複課稅。

此外，林志仁提出常見跨國移轉訂價爭議之情況，例如我國個體支付國外關係企業服務費，但服務費計算並非採傳統成本加價法者；我國個體支付國外關係企業之權利金，但權利金並非按產品銷售金額之一定比率計算者；我國配銷個體需配合集團總部進行期末一次性移轉訂價調整者；以及海外個體（關係企業交易的另一方）遭該國稅局進行移轉訂價查核，認為我國個體保留利潤過多。