專業手機3C資訊網站《ePrice 比價王》公布「2021年度風雲機」網友票選結果，三星摺疊機Galaxy Z Flip3 5G為最大贏家，在品牌部分，「人氣品牌」則依舊由蘋果穩坐寶座。

本次最大獎項「年度風雲手機」由三星Galaxy Z Flip3 5G拿下，其同時也拿下「傑出設計手機」項目票選冠軍，是本屆活動最大贏家；另外，Sony Xperia PRO-I則搶下「最佳拍照手機」；「最佳CP值手機」則由三星Galaxy A52s 5G獲得最多網友青睞；而「最佳真無線耳機」則由Sony WF-1000XM4拔得頭籌，「人氣品牌」則依舊由蘋果繼續穩坐寶座。

首先，在最大獎項「年度風雲手機」部分，三星在2021下半年所推出的摺疊螢幕手機Galaxy Z Flip3 5G從15款候選機種中脫穎而出拿下年度風雲手機頭銜，與第二名的Apple iPhone 13 Pro Max相比，獲得的票數多了一倍以上。分析其中原因，Z Flip3 5G做為三星拓展摺疊螢幕手機市場的主力款式，它的售價與上一代相比降幅明顯有感，達到與一般直立式旗艦智慧手機相同的價位帶水準，成為一般消費者實際買得起用得到的手機；也因此，Z Flip3 5G也在台灣市場創下不錯的銷售成績，上市後連續三個月都是台灣賣得最好的Android旗艦手機款式。

而獲得網友票選第二的Apple iPhone 13 Pro Max也是票選常勝軍，具備更強大的A15仿生處理器、120Hz ProMotion螢幕、以及 1200萬畫素三鏡頭主相機，更新增「電影級模式」錄影功能，讓用戶拍出具有電影感的影片。另外，第三名的Xperia PRO-I則是首度搭載1吋感光元件，另外也有6.5吋4K HDR螢幕以及蔡司鍍膜三鏡頭主相機。