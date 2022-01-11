年終詐騙案再起，詐騙內容近期以虛擬貨幣假投資匯款最多，台南市中西區與東區都出現遭網友鼓吹投資虛擬貨幣，要求小額匯款，幸好警員及時趕到制止，避免破財。

50歲單身的薛姓男子的line突然有自稱林姓女子加入，他見該女的網路照片貌美，不介意被攀談，兩人聊天後相談甚歡，林女開始以投資為由，推薦薛男買賣虛擬貨幣。

薛男聊天中感覺林女投資眼光精準，卸下心防以為找到信賴的投資夥伴，同意匯款1萬元供對方操作。10日下午到銀行匯款，但女子提供匯款的銀行帳號已被2度列為可疑帳戶，銀行行員察覺異狀，一邊勸說薛男，一邊報警。

警方到場時，薛男已漸醒悟，他表示林女不斷探詢理財狀況，透露自己投資虛擬貨幣作為副業，詢問有無興趣投資，並提供手機APP下載，要求支持她的副業。警方告知薛男這是常見的投資型詐騙，薛男始打消匯款念頭。

東區警方10日15時30分許同樣接獲銀行行員通報，盧姓女子疑遭詐騙，員警得知22歲盧女1個月前在臉書上看見網路廣告，相信投資虛擬貨幣可在1周內保證獲利30％，投資者只要把錢投入所新開設的網路帳戶，每星期可在帳戶內提領1次獲利金約5000元。

盧女加入line群組，10日下午與母親一同到東區崇德路一家銀行欲匯款58萬元，銀行行員致電165專線查詢，該帳戶已被通報為可疑帳戶，立即通知警方，盧女表示理解並向員警及行員致謝，保住58萬元。

警方表示，近來投資虛擬貨幣受害者層出不窮，儘管兩案成功阻詐，仍有被詐騙破財的案例，呼籲民眾提高警覺，相關案件都是從網路交友開始，不乏以帥哥美女的照片加入好友，獲取被害人信任，再逐步鼓吹投資的案例。