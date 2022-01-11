國民黨前立委龐建國墜樓身亡 生前曾連喊3次「不公不義的台灣」

前國民黨立委龐建國今早在住家墜樓身亡，據了解，在事發前龐在LINE群組發出「不公不義的台灣，我生不如死」訊息。國民黨立委紛紛發文悼念，葉毓蘭嘆龐建國的縱身一跳，是死諫，也是深沈的絕望，龐建國最後的遺言，令人不勝感慨；賴士葆表示，這消息太震撼、難以接受，但龐的臨終之言，道出許多人心中的痛楚跟無奈。

葉毓蘭指出，龐建國最後的遺言，令人不勝感慨。青春年少時的我們，在士林的銘傳山坡，一起做過復興中華，三民主義統一中國的大夢。44年倏忽而逝，我們都在為現今政府逐步走向專制，為了勝選不擇手段的不公不義，氣憤悲傷不已。更難過的是，再怎麼荒槍走板，人民仍然買單。

葉毓蘭說，龐建國的縱身一跳，是死諫，也是深沈的絕望。柏楊先生說：當人民也能感受到知識份子的痛苦時，就會揭竿而起革命了，台灣的民主成就得來不易，絕不容毀在旦夕。龐建國的死，能不能喚醒國人無法逆料，他的愛國夢，在111年1月11日清晨碎了，我能繼續做夢嗎？能夠補破網嗎？

賴士葆指出，前立委龐建國跳樓走了，這消息太震撼，也很難讓人接受，因為以前隨時見到他，他永遠都是堆滿燦爛笑容，不只外表如此，談吐也都是充滿積極樂觀的思維，怎麼樣都想不到會這樣的方式結束生命。

他憶起，多年前自己第一次代表新黨參選國大代表，當時是南北兩大選區，要跑整個台北市的南區，感覺選區遼闊無邊，不知如何起步。沒有資源、樁腳、人脈、知名度，過去一直在學術界，對於選舉和政治的認知宛如一張白紙。

賴士葆透露，龐建國那時候是新黨的市議員，帶著他們拿著分貝極高的黑金剛喇叭穿梭在一棟又一棟大樓，對著住戶喊話拜票，他的聲音清亮圓潤，穿透效果極佳。他也帶我們到菜市場、掃街拜票、出席政見發表會等等，這些在最基層真槍實彈的操兵助選的次數多到難以計數。回顧在政壇青澀歲月旅途中的幫助者，心中充滿感恩，思索「音容宛在」，更是不捨與懷念。

他坦言，龐建國離開政壇，回到學界，但是依然關心政治，我們在很多的學術和政治研討會上碰面。想到斯人獨憔悴的身影，最後留下對「台灣社會不公不義」的吶喊，他的臨終之言道出很多生活在這裡的人心中的痛楚與無奈。

龐建國墜樓前留12字訣別文 朱立倫：聽見了也記住了

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