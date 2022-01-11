華山基金會與冠軍建材公司副董事長王桂鳳，11日前往後龍鎮關懷83歲獨居的朱爺爺。（李京昇攝）

大家一起在寒冬中陪伴獨居長輩享用年菜。（李京昇攝）

住在苗栗縣後龍鎮83歲的朱爺爺，因雙眼失明不便外出，很少外出與外界互動，華山基金會、冠軍建材副董事長王桂鳳及其員工，11日上午到後龍朱爺爺家送上愛心年菜便當和水果，並和朱爺爺一起享用佳餚，提前陪他過新年，讓朱爺爺在寒冬中感受到溫暖。

王桂鳳說， 公司和華山基金會合作約有6、7年，並以賣一箱磁磚捐一塊的愛心基金，來支持基金會關懷弱勢長輩，今年也同往年在春節前，準備286份愛心年菜，希望傳遞愛心、關心弱勢長者。

基金會愛心志工媽媽黃寶蓮、郭秋香，今天一早就開始準備料理，製作出花蝦高麗菜、香菇芹菜、麵線煎餅、美味香腸及海帶芽湯等豐盛的年菜，由義工李育協幫忙載送，將熱騰騰的佳餚送到朱爺爺家中。

華山基金會苗栗縣站長杜靜容說，基金會一直以來照顧失能、失智、失依的長輩，今年雖逢疫情，但華山基金會仍持續送愛孤老、提供長輩必要協助，也非常感謝冠軍建材公司響應公益，以行動號召大眾相挺弱勢長輩。