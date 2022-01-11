全國最大幼兒足球盃賽「安聯小小世界盃」將於15、16日在台北田徑場展開為期兩天的總決賽，冠名贊助的安聯人壽總經理林順才表示，希望能為台灣的足球培育下一代中堅力量，有朝一日看到台灣踢進世界盃。

這次共有來自全國共計1483隊報名、超過1萬名選手參賽，歷經6個多月在基隆、台北、新北、桃園、新竹、台中、彰化、嘉義、台南、高雄、屏東、花蓮與金門等13縣市的分區預賽，最終有80隊脫穎而出，將在2天總決賽爭奪各分組冠軍。

中華民國迷你足球協會推廣大使、台北市議員許淑華說，安聯小小世界盃從2014年開辦，當年只有257隊報名，經過8年來的推廣後如今已有將近1500隊參賽，年齡層也從6-10歲向上擴及12-15歲，消彌台灣足球運動青少年斷層，培養出極具潛力的未來之星。

中華民國迷你足球協會理事長房振昆指出，安聯人壽去年增設工藝列車足球體驗營，目的在於造福更多偏鄉地區喜歡足球的學童，已經前往澎湖、台東、宜蘭、馬祖四縣市偏遠鄉鎮，結合迷你足球協會的力量，除了贈送球具外，也指導在地對足球有興趣的學童，點燃台灣足球希望之火。