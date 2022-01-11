黃小玉等食品原物料價格大漲，卜蜂（1215）凍袂條！本月起飼料價格每公斤上調0.6元。卜蜂董事長鄭武樾11日表示，這個漲幅還沒辦法完全反映成本，接下來農曆年前卜蜂會先凍漲，等過年後不排除還會有新一波調漲行動。

鄭武樾說，2021年國際市場的玉米價格足足翻倍成長，黃豆也漲了60％，而海運運費漲幅更是高達200％-300％，所有成本全面上漲，相較之下，卜蜂的飼料去年累積上漲每公斤0.9元，換算漲幅約僅5％-6％，根本無法反應成本。

實在是撐不住，本月卜蜂宣布今年第一波產品調價，飼料價格每公斤上調0.6元，漲幅約3％-4％。

鄭武樾認為，這波通膨是全球性，所有原物料都大漲，政府雖然花很大力氣勸導，希望壓抑通膨，但目前看起來，不論玉米或航運價格，今年要看到大幅回檔不太容易，如果一直壓，未來反彈可能更大。

他說，現在是「賣原料比賣飼料還好賺」，卜蜂原本備有一些玉米蓄存量，平均成本大約每公斤8-9元，現在玉米市價已經漲到每公斤15元，如果卜蜂直接把玉米庫存賣掉賺價差，反而賺更多，但卜蜂必須照顧下游的雞農、豬農等客戶。

卜蜂本周一剛公布去年營收248.4億元，年成長11.9％，創下歷史新高；不過在獲利方面，受原物料大漲影響，卜蜂去年前三季稅後純益10.65億元，年減14％，換算每股純益3.98元，法人估算卜蜂去年全年每股獲利接近6元，略遜於2020年的6.18元。

鄭武樾表示，本來卜蜂去年營運有滿好的機會，可惜因為原物料大漲，加上配合政府控制物價，結果「差強人意」。卜蜂去年營運雖然沒辦法創新高，但與2020年應該不會相差太遠。