2022年開年，隨著景氣持續復甦，對新變種病毒阻擾經濟的疑慮降低，全球市場多以漲勢慶祝，但不確定因素仍持續籠罩。NN投資夥伴表示，對金融市場而言，主要有三大議題將影響2022年市場的表現，分別為各國大選、「強國」化政策以及通膨，這三大因素將使得市場較為波動，相對看好全球股市；此外，也建議投資人留意轉型為永續經濟所衍生的投資機會。

NN投資夥伴投資長鈕浩森（Valentijn van Nieuwenhuijzen）表示，2022年世界多國所舉辦的選舉將會對於未來施政方向以及市場展望產生重大影響，G3國家（美歐日）奮力在一些領域例如消除貧富不均以及邁向永續環境等取得進展，今年陸續將有法國、巴西以及美國等國家舉行選舉，選民將用選票來表達他們對於政府在對抗疫情方面的意見。

至於「強國」的概念則可能變得更加重要，取決於公共與私人投資水準、對通膨的預期、企業的自由程度以及債務與稅制。主要經濟體如美國、歐元區與大陸為了追求強國化所推出的政策，優先解決的議題各自不同，例如美國首要處理的是貧富不均，而歐元區則是氣候與財政整合。

通膨也是2022年影響市場的主要因素之一，各國中央銀行以及執政者皆須迅速決定並採取行動，以防止全球經濟從成長轉為衰退，有利因素為從寬鬆政策及財政刺激政策轉向將是漸進且有序的方式，但仍須留意相關政策有太早轉向以及過於鷹派的風險。

鈕浩森指出，目前NN投資夥伴認為2022年全球金融市場的基本情境為「波瀾起伏」，雖然是極具挑戰的一年，但全球經濟仍以相當穩健的步伐成長，而各國為了打造「強國」所推動的各項政策亦可望為經濟注入更多動能，各國央行目前相當盡責，相信通膨將可受到控制，投資人或許會發現2022年會有優於預期的表現。

至於投資組合配置，鈕浩森認為全球股市仍具備良好成長潛力，尤其看好歐元區表現，債券部分，因處於貨幣政策趨緊的環境，宜降低公債比例，公司債方面較偏好投資等級債。

值得一提的是，氣候變遷議題將更加吸引各國重視，邁向永續經濟的投資商機龐大，資產管理業者表態零排放的投資目標，將帶動資產自高排放的產業移出，尋找在減碳方面表現良好的企業，以及與已經投資的企業高層溝通，推動企業朝此方向做出改變；特別看好再生能源、提升資源效率、乾淨能源轉型以及綠建築等領域。