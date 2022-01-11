本土確診11日增加12例，除了桃機相關確診案增加9例外，新增了北市醫院相關確診3例。陳時中11日指出，新增個案包含確診居服員的乾妹妹工作的電子工廠增加4例確診、安親班學童的母親，以及居服員案主家的父親及女兒，還有2位清潔人員的家人；還有北市聯醫2名護理師以及護理師男友。

他說，居服員友人（案17507）工作電子的工廠暫時停工，該職場相關接觸者均收住集中檢疫所。

台北市聯醫也增加3例確診，包含2名護理師及1名護理師的男友（信義區餐酒館廚師）。台北市長柯文哲表示，追求零確診是不切實際，遲早會出現零星確診數，現在有確診者就會匡列，確保疫情不會暴增，而機場、防疫旅館、醫院是台北市第三劑現在施打的重點。

此外，發言人莊人祥指出，1922疫苗預約平台將在15日開放預約17日至23日的第三劑疫苗施打，一、二劑則會視需求決定是否加入平台

另，11日啟動長程航班機邊落地採檢，陳時中表示，原先陽性率僅1.5％，因為比率漸升高，因此採取落地採檢，今早入境航班採檢狀況陽性率已高達7.8％，攔下17名確診者，可以減輕防疫計程車及防疫旅館的壓力。