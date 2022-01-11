新加坡國立大學南亞研究所客座研究教授莫罕(C. Raja Mohan)，近日投書《外交政策》。文中指出，過去兩年印度與中大陸在喜馬拉雅邊境發生衝突。然而，北京一方面對新德里祭出霹靂手腕，另一方面則派出外交部長在印太地區進行跳島外交。後者不但凸顯大陸想在印度洋島國獲得戰略立足點；透過兩洋戰略，北京更挑戰新德里在南亞海域的主導地位，直搗印度的海上後院。

文中指出，大陸外長王毅近日在結束非洲大陸外交訪問後，再趕往葛摩聯盟、馬爾地夫與斯里蘭卡，而這凸顯北京試圖在印度洋島國取得戰略立足點的決心。在馬爾地夫與斯里蘭卡，王毅將持續挑戰印度對其海上後院的主導地位。

在過去2年以來，中國大陸與印度持續糾葛於邊境衝突，導致北京頻頻對新德里無情施壓。北京頻向馬爾地夫與斯里蘭卡送秋波，包括投資與安全援助；雖然近日出現部分挫折，但大陸在這兩個島國上仍是一股不可忽視的力量。對印度而言，新德里長期以來將這兩個島嶼視為其在南亞的勢力範圍，豈容人酣睡。

相較於新德里享受地理接近的優勢，北京則挾帶龐大的經濟與軍事資源，更瞄準小國會利用外來勢力平衡重要鄰國的天性。對斯里蘭卡等近鄰來說，其與印度有多重爭端，反而遠方的大國能對這種關係帶來戰略性影響。

事實上，印度與中國大陸在馬爾地夫與斯里蘭卡的角力，也和後2者的國內政治緊密交織，彼此競爭的政治勢力背後都有印度或北京的支持。

※北京推動兩洋戰略

文章認為，北京固然會持續關注前院東亞發生的事態，但他的目光不會離開印度洋。由於向台灣揮舞著軍刀，北京國內正面臨愈來愈緊張的情勢；不過，大陸不會放棄在印度洋促進其利益。換言之，對北京而言，雖然遠方西側重要性不如太平洋；但北京正推動兩洋戰略。

圖為王毅在斯里蘭卡，與該國總統一起出席雙方建交65周年儀式。(圖/中新社)

※北京：瞄準印度洋西部與非洲海上航線

近日，王毅以前往厄利垂亞與肯亞，從而揭開非洲之旅的序幕。其中，肯亞是東非最大經濟體，也是印度洋貿易的歷史中心，厄立垂亞則是近日加入一帶一路倡議。

根據美國國防部的《中國軍力報告》，其暗示北京可能會在包含肯亞在內的多個非洲國家，尋找海軍基地；不過，這樣的說法已被北京與肯亞雙方出面駁斥。

肯亞傳統上為英美的勢力範圍，和這兩國有長期的軍事聯繫。如果華府與倫敦過去過去在該區域的重點是反恐；如今東非則成為進入印太地區與北京抗衡的重要組成部分。

莫罕認為，隨著非洲對中國大陸經濟的重要性與日俱增，北京持續關注印度洋西部與非洲海上航線交通線上的諸島嶼；如塞席爾、葛摩聯盟、模里西斯、馬達加斯加。近年來，北京強化與這些島國的接觸。畢竟，這些國家有朝一日很有可能成為大陸印度洋艦隊必要的關鍵元素。

葛摩聯盟位於莫三比克海峽，後者為一條將南部非洲大陸與馬達加斯加隔開的戰略水道。如今，它已成為北京的目標。儘管北京勢力長期存在於葛摩聯盟；但王毅的訪問是大陸外長首次出訪該國，有助於雙方關係進一步地提升。

※中印在馬爾地夫激烈角力

馬爾地夫在1965年獨立以後，就選擇與印度建立密切關係。隨著北京在21世紀初將戰略目光轉向印度洋，馬上就發現馬爾地夫的重要性。馬爾地夫接近印度洋中部數條主要海道；隨著雅門（Abdulla Yameen）2013年當選馬爾地夫總統，其打破有好印度的傳統，讓大陸有可趁之機。

2014年，習近平走訪馬爾地夫與斯里蘭卡。北京不但擴大前往馬爾地夫的旅客流量，簽署自由貿易協定，還啟動重要基礎建設計畫。2018年，雅門執政落幕，新總統索里（Ibrahim Mohamed Solih）試圖減少對中國大陸的鉅額債務，擱置自由貿易協定，並恢復優先與印度交好。

王毅6日與葛摩聯盟外長舉行會晤。(圖/新華社)

現在，輪到新德里透過大規模財政援助、基礎建設等方式鞏固與馬爾地夫關係。然而，馬爾地夫內部卻有反對者發起「印度滾蛋」運動，抨擊印度在馬爾地夫駐紮軍事人員，尋求在該國建立海軍基地，以損害國家主權。

※斯里蘭卡

在馬爾地夫，國內的少數政治菁英的派系鬥爭，導致該國在中印之間劇烈擺盪。但在斯里蘭卡，則在兩國之間採取更複雜而微妙的平衡外交。大陸與斯里蘭卡的關鍵時刻出現在2000年初，當時斯里蘭卡仍深陷與泰米爾猛虎的內戰。相較於新德里支持泰米爾猛虎，北京則無條件支持可倫坡，並提供政治支援與軍事援助打擊游擊組織。

隨著可倫坡擊敗叛亂組織後，北京拿下該國重大基礎建設項目，包括興建可倫坡港口城、漢班托塔港與馬特拉國際機場（Mattala Rajapaksa）的合約。這些無疑是北京重大戰略勝利；相較於新德里敦促給予泰米爾少數民族自治權，北京宣布不干涉內政更讓人喜歡聽。

儘管可倫坡迅速引進北京建設項目，並擱置印度投資，進而引發新德里不安；但可倫坡內部也傳出過度向北京傾斜的質疑，從而有利於印度。隨著北京勢力在該國快速崛起，僧伽羅人過去擔憂印度，如今則對大陸展露出來。

由於西方譴責可倫坡與泰米爾猛虎作戰期間犯下的罪行，加上嚴重經濟危機，斯里蘭卡向印度尋求實質經濟援助。目前印度提供包括貨幣互換機制、進口食品、石油、藥物與信貸額度，而可倫坡則重新批准印度在該國長期懸而未決的建設項目。

另一方面，北京則積極彌補過去忽視泰米爾精英。去年年底，大陸駐斯里蘭卡大使拜訪泰米爾人占多數的北方省中心賈夫納。

莫罕總結，儘管印度現在在馬爾地夫與斯里蘭卡看起來順風順水，但這種情勢勢必無法永久下去，而這取決於新德里有多抓緊在兩國的機會。但是，從王毅的跳島外交來看，北京不打算放棄，印度不能指望大陸會放棄伸手進入其島嶼鄰國。