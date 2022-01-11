桃園境內有3所國小因有確診學生停課14天，市長鄭文燦11日指出，考量疫情不斷升高、本周期末考就結束、國小學童沒打疫苗、且容易互相傳染，宣布桃園境內國小提早一周放寒假，本周五14日最後一天上課，家長下周可請防疫假或無力照顧仍可送學校集中照顧，公私立一體適用。

鄭文燦說，桃園已有3所國小因有學生確診停課14天到寒假，考量4個原因，包括入境確診個案不斷累積增加、春節前風險仍高，本周期末考幾乎都結束，國小學童都沒打疫苗，且實證案例國小學童會互相傳染，因此宣布，原定1月21日開始放寒假，提早至14日、本周五最後一天上課後，就全面放寒假。

鄭文燦指示各校宣導，周五完成期末測驗後，當天下課後就直接迎接寒假來臨，提前宣布讓家長及早做準備，1月15日至20日家長可以請防疫照顧假，若無力照顧，比照去年三級管制期間，讓學校適當安排，將學生集中一起照顧，減少群聚風險，公私立國小一體適用。