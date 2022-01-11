台日經貿會議今天召開，日方關切福島食品解禁議題，民進黨今天表示，無論是CPTPP或者與其他國家的FTA，都是政府新年度要持續努力推動的重要工作，至於食品進口議題，我們相信政府也會秉持確保國人健康以及遵守國際標準與科學證據的基礎上，和相關各方進行討論。

民進黨發言人謝佩芬表示，樂見台日雙方能夠在全球COVID-19疫情後，召開第45屆台日經貿會議，民進黨認為台日雙方在各項層面交流頻繁，經貿議題更是雙方至為重要的交流事項，民進黨期盼透過這項會議，能夠持續加強台日之間經貿交流合作。

她說，台灣在結束去年底的四大公投後，台灣人民也以行動展現對於台灣發展國際經貿合作的正面態度。尤其台灣是高度倚賴對外貿易的國家，對於台灣在基於國際標準下，就各項貿易項目和世界各國進行合作，深化雙邊關係，不僅有助於台灣產業走向國際，更對於台灣經濟的發展有著重要的幫助。

謝佩芬強調，台灣與日本之間，更有著深厚的交流情誼。從過去的天災互助，台灣與日本民間驚人的援助能量，到同樣面對COVID-19疫情下，雙方就口罩與疫苗互相支持產生「善的循環」，在在顯示著台日之間深厚的交流基礎。面對疫情後的國際政經情勢的變化，我們也期待和日本繼續維持重要的經貿夥伴關係，並持續積極參與國際及區域經貿體系。

她認為，無論是CPTPP或者與其他國家的FTA，都是台灣政府在新的年度要持續努力推動的重要工作，也是全體國人所關心的經濟發展目標。至於日本食品進口議題，「我們相信政府也會秉持確保國人健康以及遵守國際標準與科學證據的基礎上，和相關各方進行討論。」