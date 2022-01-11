賴坤成11日表態參選台東縣長。（本報資料照片）

「這一次換我來！」前立法委員、前台東市長賴坤成11日宣布參選台東縣長，而民進黨另1位熱門人選、立委劉櫂豪則強調全力支持黨中央決定，以團結勝選為考量，兩人隔空交鋒。

有著頑童形象的賴坤成一早預告「賴董有話要說」，11點11分一到，他貼出個人Q版海報寫著「我的身高不高，很貼近這塊土地，我的耳朵是你嘴巴的高度，可以很容易傾聽妳的聲音，很清楚妳的暸解，也了解你的明白」。

「民進黨在台東的選舉不能老是同一個人」賴坤成說，選舉對他來說從不陌生，10度參選6勝4敗，其中1991年國大代表、1998年台東市長、2010年台東縣區域立委都為民進黨在後山花東拿下第1位當選。而接下來就要提名縣市長參選人，黨內有初選機制，他必須先表明意願，提出對於選戰看法、對地方思考與建議。

此外，與賴坤成有瑜亮情結、曾5度叩關台東縣長的立委劉櫂豪說，民進黨將以徵召方式推出縣長候選人，選對會由蔡英文總統擔任召集人，將會徵召最強最適當候選人參選台東縣長，他會全力支持黨中央決定，以團結勝選為考量，至於賴表態參選則隻字未提。

賴坤成強調參選前已事先知會劉櫂豪，但劉已讀不回。他認為參選是責任，劉已承擔過這麼多次了，「這一次的責任就由我來擔亅。而劉櫂豪書面聲明指出「櫂豪在台東從政之路，一路雖有波折，但初衷不變，絕不會迴避挑戰，並勇於承擔責任」，與賴隔空交鋒。

據了解，賴坤成與劉櫂豪自2006年角逐縣長補選雙雙落敗後，兩人從此王不見王；有趣的是，賴與劉分別畢業於國立台灣大學與國立政治大學法律系，賴曾任律師、劉曾任法官，外界譽為「法律系的對決」。