內政部110年資深績優村里長、地方民意代表及民政人員表揚，台中市共19名里長榮獲殊榮，其中8名里長獲頒內政專業獎章、11名里長獲頒內政部特優里長。市長盧秀燕11日於市政會議頒獎表揚，感謝所有里長堅守崗位與市府團隊攜手推動各項交通、建設、水利、體育等重大計畫，全面提升台中整體環境，打造市民最期盼的宜居好城市。

民政局長吳世瑋表示，里長是政府推動業務與民眾溝通的重要幫手，從深入鄉里關懷弱勢、推動環保、反映民情、地方發展等，都能看到里長穿梭大街小巷的身影。

而這兩年新冠肺炎疫情嚴峻，里長更深入第一線全力協助居家檢疫、訪視、通報尋人等防疫措施，並協助市府投入疫苗快打站服務，齊力提升全市疫苗接種覆蓋率，作為社區防疫的堅強後盾，功不可沒，感謝所有里長與市府並肩作戰，守護台中的防疫安全網。

民政局指出，此次中區大墩里長張文華、西區土庫里長粟藍倩、西屯區何仁里長何永銓、北屯區大坑里長曾朝瑝、豐原區民生里長陳金標、沙鹿區清泉里長蔡國欣、大肚區王田里長孫清海、外埔區鐵山里長劉圳等8人獲頒內政專業獎章。

8名里長長年深耕地方、熱心服務，服務資歷更長達30年以上，服務熱忱努力守護里鄰、造福里民，深獲里民信賴，獲得榮耀與肯定實至名歸。

此外，獲頒特優里長計11人，包括中區繼光里長吳禎耀、西屯區福恩里長陳桂香、北屯區忠平里長許秀蓉、豐原區民生里長陳金標、太平區太平里長陳中和、梧棲區福德里長王培枝、石岡區土牛里長黃三榮、外埔區土城里長鄭興川、大安區龜殼里長洪正義、新社區東興里長廖裕豐、和平區中坑里長李明毅，平日除配合市政府及公所宣導政令、爭取地方建設外，對於里民的疑難雜症竭盡所能幫忙，並與市府相關單位解決。

民政局感謝里長們無私奉獻、辛勤付出的每一刻，感謝里長全力支持與協助，團結一心，共同守護市民健康與生活，讓全體市民無後顧之憂，安心顧事業、拚經濟。