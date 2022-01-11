台灣空手道代表隊去年11月出國參加世界空手道錦標賽返國後驗出有13人確診COVID-19；不捨運動選手代表國家出國比賽卻因而感染，獲得「ACT銀銅鈦濺鍍技術」的銀嘉科技將此專利技術運用在醫療口罩上，11日也贈送台體大師生超過2萬片「ACT銀銅鈦醫療口罩」雙方也簽定「運動防疫產學合作」備忘錄。

「ACT銀銅鈦濺鍍技術」是萬泰科技集團旗下子公司銀嘉科技研發、並申請獲台灣、大陸兩地專利，該項獨家專利技術是將3種金屬「銀、銅、鈦」複合式濺鍍在不織布與紡織品上，較目前美國業者銀纖維材料，以及中國業者濺鍍銅技術做成的氧化銅口罩產品更具市場競爭力，能強化相關產品抵抗細菌的能力，讓細菌過濾效率(BFE)達到99％以上，對抗病毒防禦力高於一般醫用口罩及外科口罩的標準要求。

萬泰科技董事長張銘烈指稱「ACT銀銅鈦濺鍍技術」除了應用於口罩、防護衣、空氣濾網之外，未來也將廣泛應用於各式紡織產品，例如手術衣、頭罩、一般衣物、毛巾、床單、枕頭套、窗簾、空氣清淨機濾網……等等，可全面協助建構防疫網。

而為將產品延伸到「運動防疫」領域，銀嘉科技也致贈台體大市值近20萬元、共2萬1900片的「ACT銀銅鈦醫療口罩」給予台體大的師生，雙方也簽訂「運動防疫產學合作」備忘錄，未來將共同催生台灣運動防疫的標準規範、透過產學合作開發相關產品。