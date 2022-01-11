虎年即將到來，傳統習俗中，米缸代表財庫，「米」也代表「財」，銀行是民眾金錢往來的所在，象徵著聚財，因此農曆年節銀行發送「平安發財米」深受民眾喜愛，成為迎接新年好彩頭的幸運物，安泰銀行準備象徵豐收成功、幸福平安，天燈造型包裝的「迎福平安米」，1月17日開始限量提供1萬個，送給到該行辦理業務的客戶，期讓客戶新的一年福氣、財運亨通，健康平安。

安泰銀行表示，農曆年節將近，為自己及家人善用年終獎金是重要課題，該行重視家族財富傳承，除重新檢視家庭財富及保險內容是否充足外，與安泰銀行總往來資產規模達100萬元（含）以上，就可獲尊貴的財富管理會員優惠及服務禮遇。

若是300萬元（含）以上且達財富門檻，可成為「富貴傳家家庭理財會員」，全家每位成員都是VIP，均可獲家庭理財會員星級禮遇、免費參與各項財富管理說明會、專屬信用卡優惠與專業理財顧問諮詢服務，在管理資產及投資時，資金調度更具有彈性。

安泰銀行指出，年終迎新對上班族也代表年終獎金入袋，小孩子最歡樂的事則是拿紅包，意味大人和小孩都有年節資金存款的需求。該行順勢推出「虎朋引伴」新台幣12個月定存專案，自即日起至2月28日止，新戶可獲優惠利率1.0％，舊戶成功推薦專案新戶也同獲優惠。

舉例來說，本身已是安泰銀行客戶的陳爺爺，帶著孫子來開新戶存紅包，爺孫倆就都可參加這個專案，獲滿滿的優惠利息。如果想趁新台幣升值增加美元資產配置，該行也推出新資金或薪轉戶專屬的「虎虎生財」美元3個月0.35％／6個月0.4％優惠定存。