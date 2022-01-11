泰國政府今日公布最新「申請 Thailand pass入境泰國」問答集（FAQ），將我國高端疫苗列為認可廠牌，其他廠牌包括AZ、莫德納、BNT、俄羅斯衛星5號、國藥等。中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中表示，目前全球共有7個國家承認高端疫苗，即貝里斯、帛琉、紐西蘭、泰國、索馬利蘭、愛沙尼亞。
陳時中表示，今早有媒體提到，全球共有5國承認高端疫苗，原本只有貝里斯、帛琉、紐西蘭、印尼，今日新增泰國1國，但事實上全球還有2個國家也承認高端，即索馬利蘭及愛沙尼亞，高端疫苗在這7個地方是被承認的。
泰國政府今日公布最新「申請 Thailand pass入境泰國」問答集（FAQ），將我國高端疫苗列為認可廠牌，其他廠牌包括AZ、莫德納、BNT、俄羅斯衛星5號、國藥等。中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中表示，目前全球共有7個國家承認高端疫苗，即貝里斯、帛琉、紐西蘭、泰國、索馬利蘭、愛沙尼亞。
陳時中表示，今早有媒體提到，全球共有5國承認高端疫苗，原本只有貝里斯、帛琉、紐西蘭、印尼，今日新增泰國1國，但事實上全球還有2個國家也承認高端，即索馬利蘭及愛沙尼亞，高端疫苗在這7個地方是被承認的。
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