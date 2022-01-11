中信證券最新報告指出，因2022年共有約人民幣（下同）9500億元特別國債到期，大陸2022年可能發行特別國債，規模上可能超過1兆元，除了對沖到期規模以外，為實現「穩增長」目標，還有可能新發一部分特別國債。

信報引述中信證券指出，特別國債具有專款專用、用途靈活、不列入財政赤字等的特點，考慮2022年到期因素，且在穩增長背景下，發行特別國債用於基建補足等可以進一步加強逆周期調節，在減稅降費的同時為財政開源，還可以減少疫情對經濟的擾動。

報告預期，若2022年發行特別國債，可能是定向加公募結合的模式。參照歷史經驗，針對7500億元到期債券的續作方式繼續保持定向，而其餘的特別國債則通過大陸銀行間債券市場，面向境內商業銀行發行。

資金投向上預計將以基建為主，以支持中小銀行資本補充等為輔，進一步加強基建對穩定經濟的作用，化解中小銀行的潛在風險，提高中小銀行的信貸投放能力和投放意願。

數據顯示，2022年大陸特別國債到期集中在9月至12月，其中，9月1646.9億元，11月355.6億元，12月7500億元，總計約9502.5億元。