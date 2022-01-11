行政院主計總處日前預估2021年台灣經濟成長率可達6.09%，創下11年來新高；就連總統蔡英文也大讚台灣經濟成長表現，儘管經濟成長率亮眼，卻還是有很多店家收攤倒店。對此，財信傳媒董事長謝金河表示，政府只能努力把餅做大，但不能保證企業一定不會破產倒閉！

謝金河在臉書發文指出，台灣去年不管是出口、經濟成長率、人均所得，以及上市櫃公司全年淨利，可能都會創下空前紀錄，但這兩天，有些人在他的臉書上留言，說經濟數據那麼好，為什麼很多店家收攤？他的回答是：政府只能努力把餅做大，但不一定能讓每個人充分就業，也不能保證企業一定不會破產倒閉！

謝金河提到日本百年老店花王企業創辦人長瀨富男，在公司留下一幀座右銘，上面寫著：好運只會眷顧工作勤勉，行為正直的人，拿這個話用在百業都適用。像餐飲業是最沒有門檻的產業，大家容易進來，但競爭也異常激烈，沒有特色的餐飲業，即便開在西門町商圈，也會收攤。他很努力尋訪全台灣有生命力，或者是會感動人的餐廳，至少都可以看到經營者用心經營的努力。

「時代會一直往前走，像電動車出來，一定會打趴很多汽車修護廠及更換零件的小型業者，如果不能查覺時代的蛻變，很多人會在不知不覺中被淘汰，這是時代的現實。」謝金河說，今年元旦，總統蔡英文發表元旦文告，大讚台灣經濟成長表現，但國民黨仍冷嘲熱諷說民眾生活痛苦。

謝金河憶起2016年去矽谷，有一天跑出飯店到公園晨跑，他發現公園裏有很多遊民，也有遊民在馬路邊，寫下一張紙條，上面寫著：「給我錢，否則我投川普！」在日本，他到中央公園跑步，也發現公園內的椅子舗滿紙箱，到處都是遊民，這是不均衡的世界面臨的大挑戰。