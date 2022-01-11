寒冬送暖，台南市官田區慈聖宮11日發送55戶中低收入戶紅包及物資，並致贈官田國小弱勢學生課輔費4萬元、陽明工商籃球隊2萬元獎助學金。慈聖宮主委陳俊銘表示，廟方寒冬送暖活動已持續14年，累計發放金額逾300萬元。

陳俊銘表示，偏鄉地區資源不足，廟方發揚慈聖宮神農大帝濟世助人的精神，關懷地方弱勢，感謝善心人士一起捐款做善事，讓弱勢家庭在歲末年終感受社會溫暖。

今年慈聖宮除了發送55戶中低收入戶、弱勢家庭、獨居老人每戶1000元紅包，還發送米、油、麵、罐頭等價值1800多元物資，不少民眾一早到廟裡領取，感謝廟方及善心人士捐贈。

官田國小校長王全興表示，校方開辦日語、英語、羽球、空手道課輔，弱勢家庭學生受惠於此經費，得以免費上課，本學期再加開樂高機器人社團，學生受益良多。

陽明工商籃球隊則將贊助運用於球隊加菜金，補充隊員營養，球隊有重大比賽前，也會前往慈聖宮祈求得勝，球隊歷年來表現良好，連續兩年獲台南市中等對抗賽冠軍，學生統一住校嚴格訓練，去年有10多名球員推甄上台體、南大、中原、高師、中信金等校。