民國111年1月11日是個千載難逢的好日子，新竹國泰綜合醫院的嬰兒室熱鬧非凡，有別於平日，當天的預約剖腹產比平常多了兩倍，產房、嬰兒室醫護人員忙進忙出，歡喜迎接每一個新生命的誕生。當天上午11時11分，婦產科醫師張瑜芹接生了一個健康男寶寶，意外得到10個1的特別時刻。醫師也提醒，若有媽媽想湊11個1的時刻生寶寶，近期就得趕快備孕。

新竹國泰至11日下午一共出生了7名111111寶寶，目前還有1名產婦待產中。當天預約3個剖腹生產的張瑜芹特別分享接生10個1寶寶的過程，早上幫媽媽生產過程一切都很順利，在抱出寶寶的同時，護理師在旁喊出11點11分出生，開刀房的醫護人員都忍不住低聲驚呼，「湊齊10個1的寶寶，真是太特別了！」

意外在11時11分生出寶寶的媽媽還在恢復室，已經接收到滿滿的祝福及恭賀，爸爸也透露其實沒有特別挑選日子，只是醫師建議要在月底前預約，各種因素考量之下，決定預約1月11日當天上午剖腹生產，沒有想太多，竟意外在11時11分生出十全十美的可愛男寶寶。

張瑜芹特別分享，這麼特別的日子在今年還有1次機會，想要把握11個1可以選擇近期開始備孕、若順利在2月底受孕，或許有機會可以挑在111年11月11日讓寶寶誕生。不過張瑜芹強調，365天每天都是好日子，寶寶出生的這一天就是世界上最幸福一天。