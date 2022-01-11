陳柏惟陪謝票摔下車送醫 林靜儀：目前神智清醒 還在觀察中

陳柏惟謝票摔下車 林靜儀：人清醒、急診檢查中

前立委陳柏惟11日下午驚傳陪同補選獲勝的林靜儀車隊在霧峰掃街時不慎摔下車，目前已送往中山醫學大學附設醫院急診；對此，林靜儀表示，陳柏惟目前意識清楚，身上有擦傷，腦部以及頸椎是否有受傷，仍待檢查釐清。

去年底遭到罷免的陳柏惟，11日下午陪同才在台中立委二選區補選獲勝的林靜儀進行車隊掃街時，疑不慎從戰車摔下，台中市消防局獲報立即到場救護，緊急將頸椎以護頸護住再送醫；對此林靜儀證實，目前陳柏惟已在中山附醫急診就醫，他意識清楚，仍在等待檢查結果，團隊也都陪同在旁。