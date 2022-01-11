知名網紅米砂（Misa）有「老濕姬」封號，近年轉拍成人片當起影片監製，去年將韓劇《魷魚遊戲》改編成暗黑版《鮑魚遊戲》獲得極高迴響，大賺3百萬回本，讓她豪砸近200萬買下特斯拉晉升有車一族，使用2個月後，她也透露唯一缺點就是載人時「一堆人不知道怎麼開車門」。

米砂近日透過IG限時動態寫下購入特斯拉2個月的心得，她表示一切舒服到不行，完全沒什麼負評，尤其開高速公路時會自動駕駛，回南部就像在坐高鐵，不過也透露特斯拉唯一缺點，就是載人的時候「一堆人不知道怎麼開車門」，因此每次都得下車幫忙開車門，讓她忍不住自嘲：「會莫名其妙變成小弟」。

米砂透露特斯拉唯一缺點就是載人時「一堆人不知道怎麼開車門」。（misa72600 IG）

米砂之前才在IG分享買人生第一部車的喜悅：「我終於可以真。開車了，買了最騷的紅色和白色內裝。」不過日前曬出愛車慘照，表示新年第一天，特斯拉就被潑酸了，而且烤漆都被腐蝕掉，雖然有買保險，還是忍不住痛罵：「這世界上的瘋狗怎麼這麼多，旁邊一堆比我貴的車子啊」，不禁無奈感嘆：「新年第一天上警局處理破事。」

米砂在買完特斯拉後，又透露買了要價1300萬中古屋，並且砸了170萬裝潢費，讓外界相當好奇她的月收入到底有多少？對此米砂大方回應：「跟追蹤數差不多吧」，而她的IG追蹤人數是67.2萬，意指每月進帳約67萬。