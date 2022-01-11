ADDICTION頰彩刷10，1670元。（ADDICTION提供）

ADDICTION癮色絲絨頰彩 MATTE，840元。（ADDICTION提供）

ADDICTION癮色絲絨頰彩 NUANCER，840元。（ADDICTION提供）

ADDICTION癮色絲絨頰彩 PEARL，840元。（ADDICTION提供）

PAUL ＆ JOE西洋菊雙色腮紅，1060元起。（PAUL ＆ JOE提供）

PAUL ＆ JOE貓絨絨西洋菊雙色腮紅組，1350元。（PAUL ＆ JOE提供）

PAUL ＆ JOE春季彩妝系列以「戀愛季節」為名。（PAUL ＆ JOE提供）

日系美妝裝可愛，頰彩成春季焦點，ADDICTION 發表28色頰彩，PAUL ＆ JOE以頰彩為核心推戀愛季節妝容，以不同的上妝方式帶來不同的妝感，時而法式浪漫時而優雅。

PAUL ＆ JOE春季新品「戀愛季節」彩妝系列，法式清新妝感，來自粉嫩澎潤的蘋果肌，可以將腮紅畫在離眼部一指寬下蘋果肌的部位，由上往下以「之」字形刷，也輕刷於鼻頭上增添俏皮感，再大區域刷於雙頰，賦予肌膚水潤光澤感；若喜歡低調自然又不失時尚的妝容，可在顴骨上以水平方式橫刷至髮際線，再大區域刷於雙頰，增添透亮好氣色；若要展現優雅知性妝感，可以將腮紅畫在眼中下方顴骨最突出的位置，以小螺旋方式刷至眼尾處再銜接至顴骨，最後大區域刷於雙頰，打造光澤感。

ADDICTION針對不同材質發表不同色選，癮色絲絨頰彩珠光質地共10色，霧面質地12色，霓光質地6色 ，絲滑細緻粉體，滑順服貼零粉感，實現玩妝樂趣。