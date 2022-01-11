歷經疫情陰霾籠罩的觀光旅遊市場，高雄旅遊飯店業近來成為備受矚目的話題。從去年十月國慶煙火、到五月天.伍佰跨年演唱、接下來台灣燈會2／1即將展開，場場重量級展演活動落腳高雄愛河灣，視覺效果十足的絢麗水岸光影盛會讓海洋首都成為最閃亮的焦點。

位於港景第一排的漢來大飯店得天獨厚的地理位置，緊鄰亞洲新灣區，面對高雄流行音樂中心，橋接愛河灣與駁二特區，成為客人前來高雄住宿不可取代的美景飯店。

數度蟬連服務評鑑首獎的漢來大飯店，堂堂邁入26年，接待過歷任國內外首領與國際政商名流，常年位居高雄領導品牌地位。即使面對疫情嚴峻挑戰，去年底毅然決然進行大規模變身改裝，近日已完成第一階段。新客房整體空間採用大量銀灰冷色調與局部刷金裝飾，並配置褐棕色系柚木傢俱，營造典雅知性的輕奢風格，帶給入住漢來的旅客完全放鬆安心，讓心返回寧靜的家。

漢來大飯店副總經理陳素娟表示，秉持「超越顧客期待」的經營理念，飯店此次大型改裝著重空間舒適感與服務提升，新客房融入智能科技設備，添加小美犀語音互動角色，只要一聲令下可以播放音樂、設定鬧鐘、講笑話、詢問旅館週邊景點等。除此之外，過往視為古董珍藏版的電視大櫃，全面更換為長達280公分合併電視與書桌的多功能櫃，讓房間視野更為寬闊，同時也搭配全新50吋液晶智能電視與膠囊咖啡供應，延續典雅知性新客房明亮煥然一新。

且45樓層高的漢來大飯店將高樓層好視野的空間都留給飯店客人，居高臨下直接俯瞰大高雄全景，高雄港、旗津、駁二特區、西子灣、壽山自然公園等景觀垂手可得。值得一提的是，近來高雄大力推行光影美學展演，即位於高雄流行音樂中心周圍的愛河灣沿岸，此區正好與飯店串連相望，絕美港景盡收眼底。

經過聖誕燈會的華麗洗禮，最令人期待台灣燈會即將在2／1~2／28愛河灣展開，位於港景第一排的漢來飯店成為賞景首選，房客只要在房間就可以直擊燈會聲光幻影特效演出，而從飯店步行燈會現場也只要10分鐘，漫步港灣、搭乘遊艇環港近來成為高雄旅遊渡假最引人入勝的玩法，而漢來正成為串接港灣景點與城市之核心角色據點。