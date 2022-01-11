南投縣各鄉鎮市，春節垃圾清運時間出爐。（南投縣政府提供／廖志晃南投傳真）

民眾年終大掃除，可聯絡清潔隊到府清運大型家具。（南投縣政府提供／廖志晃南投傳真）

農曆春節將屆，家戶開始大掃除，南投縣政府11日舉行「送舊迎福清潔好，春節清運虎哩哉」說明會，環保局長李易書表示，民眾可配合各鄉鎮市公所規畫的大型家具清運，預約後清潔隊將免費到府清運，也提醒大家落實垃圾分類減量。

「南投家庭清潔月」宣導，由草屯鎮平林社區發展協會成員，以《精進生活減少廢棄物》為主題，演出廢棄物減量、垃圾分類等的舞台劇，提醒大家辦活動時，要盡量減少使用免洗餐具，鼓勵大家自備環保餐具，社區更是以身作則，全部改為不鏽鋼的環保餐盒，做長輩供餐的便當，有效減少垃圾量。

李易書穿著全套的清掃裝備粉墨登場，展現家庭成員清潔時的辛勞，他說春節期間，大部分公所清潔隊初一到初四都停收垃圾4天，草屯鎮是初一到初五停收、中寮鄉和信義鄉則是初一到初三停收，各鄉鎮市巨大垃圾清運時程也都有公告，可先電話預約。

南投縣沒有焚化爐，所有垃圾都必須載運到外縣市處理，因此，垃圾減量成為重要課題；李易書提醒民眾，年終大掃除也要確實做好垃圾分類，分成一般垃圾、廚餘和資源回收物等3大類，才能有效減少南投縣的垃圾量。

南投縣13鄉鎮市公所的清潔隊代表也到場，並上台手持各鄉鎮市巨大垃圾登記清運時間及聯絡電話手板，依序宣導農曆春節期間，有巨大垃圾清除需求的民眾，可電洽在地清潔隊登記，清潔隊會安排專車依預約的時間，免費到府清運，讓民眾擁有更乾淨的居家環境。