春節連續假期即將來臨，交通部公路總局台北市區監理所為滿足民眾搭乘公路客運需求，疏運期間，基隆往返大台北地區國道客運，平均每日發出1500餘班次，視人潮機動增加班次。另外，往返金瓜石1062路線加開班次，滿足乘客遊玩需求。

台北市區監理所長江樹人表示，今年假期有9天，返鄉及出遊的人潮將較為分散，為滿足民眾各時段搭乘公路客運需求，已督導公路客運業者務必於春節前完成車輛及駕駛員整備，並儲備充足疏運量能，讓出外工作或就學民眾能順利返鄉與家人團聚過節。

江樹人指出，基隆位於最北端，無論前往西部各縣市或宜花東地區，幾乎都需要至台北市轉乘其他大眾運輸工具，疏運期間，由基隆往返大台北地區的主要16條國道客運路線，平均每日可發出1500餘班次疏運旅客，視候車人潮機動增加班次；基隆客運「1062台北-金瓜石」國道客運路線加密班次，並加派班車於九份9號停車場及水湳洞停車場待命，機動接駁。

基隆監理站長賴文德說，為守護公路公共運輸安全，春節期間，監理稽查人員與國道警察會在國道實施大客車攔查點，隨機攔查行經的國道客運班車或遊覽車，檢查車輛設備是否安全及駕駛員是否符合資格，以確保民眾行車安全。

此外，賴文德提及，為鼓勵民眾多搭乘大眾運輸工具，公路總局協調多家業者實施86條國道客運路線票價平日優惠或85折，以及持電子票證搭乘44條台灣好行路線享半價優惠；另搭乘國道客運、台鐵及高鐵後，10小時內使用電子票證轉乘在地客運，均可享有1段票或基本里程免費優惠。