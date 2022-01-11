根據路透社統計，美國的Omicron疫情未見緩和跡象，周一通報至少135萬個新冠病毒新增病例，再度改寫全球單日確診記錄。

前一次創下的記錄是1月3日單日新增103萬個確診病例。由於許多州不在周末通報確診數，因此每周一的病例數往往會出現暴增的現象。以7日平均值來看，美國的單日確診數已經突破70萬例，兩周內就暴增了兩倍。

據路透社統計，在單日新增病例再創新高的同一天，全美染疫住院人數亦創下新高，3周內就增加了1倍。目前美國至少有13萬6604人因感染新冠病毒住院，超過去年1月創下的記錄13萬2051人。

雖然Omicron變種病毒的嚴重程度可能較低，但衛生官員已經警告大量的感染者仍可能使醫療系統量能吃緊，部分醫院已經被迫暫停非緊急外科手術。

此外，目前美國平均每日染疫死亡人數為1700人，較前幾日的約1400人有所增加，但仍和今年初冬時的程度差不多。

輝瑞執行長Albert Bourla周一表示需要一款專為Omicron變種病毒重新設計的新冠疫苗，輝瑞最快應可在3月推出。

莫德納執行長Stephane Bancel接受媒體訪問時表示，莫德納專為Omicron變種病毒研發的加強劑即將展開臨床試驗，預計將在秋季前問世。他並表示，莫德納今年可提供20億～30億劑加強劑。