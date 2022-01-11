曾國城今出席家扶基金會公益活動，被問到日前拌麵同行老蕭拌麵遭消費者投訴產品發霉，作為前輩，他確實有注意到這條新聞，稱是小意外，但客服處理很重要，像只要自己身邊有朋友傳出不滿意拌麵的風聲，就一定會找到對方並且主動處理，把後續該有的SOP做到好。

曾國城也提到自家品牌曾拌麵4年前也曾被投訴脫氧劑沒標示清楚，後來他就請廠商全部重印，把字體再放大，接著聊到去年營業額，他透露有賺錢，儘管全球原物料上漲，但他堅持曾拌麵不漲價，也說今年員工最少應該會有1個月年終獎金。

另今年是曾國城第2年代言家扶基金會寄養家庭招募計畫，在過年前各節目趕錄影存檔的時刻，他心繫著這些極需被幫助的失依兒少，排除萬難請假也要出席記者會，希望向大眾傳遞寄養家庭服務的重要性，他分享：「第2年參與感受更深了，每1個孩子的未來都有無限可能，若能在他們最需要時伸出手、拉一把，接住他們的需求，孩子的未來就會不一樣！我們每個人都有機會成為這個愛的守門員！」

最後曾國城感性地說：「自己也有兩個未成年的孩子，深知做為家長的辛苦與不容易。而我也和這些寄養爸媽的年紀都相仿，您們願意透過身教與言教，帶動子女回饋社會、注入良善的心意讓人感動，謝謝您們！」