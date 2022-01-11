垃圾量無法消耗，環保局採用垃圾分類打包作業，垃圾經篩分後，以膠膜打包作業。（花蓮縣環保局提供／王志偉花蓮傳真）

花蓮縣原本每日產出垃圾量約130公噸，去年暴增至160噸，因協助花蓮縣垃圾去化的宜蘭利澤焚化廠近期進行歲修，今年起每天只收處理30噸，大量垃圾讓地方大感吃不消，環保局指出，今年已發包承攬，持續實施真空打包因應，降低惡臭味，要等到明年中旬台泥代燒垃圾設施啟用，才能解決問題。

環保局副局長饒慶龍表示，花蓮沒有自有垃圾焚化爐，僅少數鄉鎮垃圾掩埋場還有空間，其餘多半已飽和，須轉運到宜蘭利澤焚化爐處理。原本花蓮縣每日產出垃圾量約130公噸，去年增加160公噸，與疫情外送量增加，後期防疫鬆綁，觀光人口上升等有關。

尤其，利澤去年開始減收花蓮垃圾，原本代處理120公噸降至60公噸，也不再收事業廢棄物，今年1月5日開始又下降到僅30公噸，垃圾堆置問題讓花蓮人相當頭痛。

饒慶龍表示，今年環保局向中央爭取到4500萬元，招標後已經有廠商承攬，採真空方式打包3萬6千公噸垃圾，優先處理垃人口多、圾量大的花蓮市、吉安鄉，廠商先破袋及磁選進行分選，去除資源回收物及不可燃廢棄物後，再以膠膜打包作業，堆疊整齊，也會配合噴灑除臭消毒劑，抑制臭味飄散，減少二次污染。

環保局表示，台泥提出的「花蓮縣水泥業（窯）協同處理廢棄物民間自提BOO案」，要在和平水泥廠內第三座水泥旋窯預定地興建氣化爐代燒生活垃圾，環評已通過，並取得建照，目前陸續取得相關許可開工，預計明年中旬完工試運轉。