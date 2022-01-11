文藻外語大學和東華書局合辦10場「十全十美」公益系列講座活動。（文藻外語大學提供／石秀華高雄傳真）

受疫情影響，導致台灣慈善機構善款資源短缺，文藻外語大學和東華書局合辦10場「十全十美」公益系列講座，其中佛學研究者陳琴富將於1月16日、23日及2月13日開講，和民眾分享禪宗的智慧以及在紛擾的紅塵俗事中，如何保持一顆平靜的心。

文藻外語大學和東華書局合辦「十全十美」公益系列講座，特別邀請在佛學領域鑽研超過30年的佛學研究者陳琴富舉辦一場講座，陳琴富將以《禪在生活日用中─禪宗的一塊瑰寶》為講題，分享他對於佛法的體會。

對於禪宗有深入研究的陳琴富，將從禪宗的傳承及禪宗的公案談起，讓聽講者了解禪師如何頓悟的過程，並從日常生活周遭透視禪意的擺設，從中得到開悟的契機。

陳琴富的公益講座1月16日主題為「傳宗的一塊瑰寶」、23日主題為「禪宗的一個目標」、2月13日的主題則為「禪宗的一點秘訣」；3場演講時間為下午2時至4時。

文藻外語大學表示，10場公益講座，每場每人350元，全數收入扣除行政支出，將全數捐給受贈的慈善機構，報名電話：（07）3458282。