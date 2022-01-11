財政部11日公布2021年12月暨全年稅收統計，因我國2021年總稅收達到2兆8450億元，超過年度預算數（2兆4416億元）約4034億元，稅收超徵數創歷史新高。

官員表示，2021年全年總稅收為2兆8450億元，稅收大於預算數（超徵數）約4034億元，創下我國稅收超徵數史上新高紀錄，前一次新高紀錄為2015年1878億元。

官員認為，2021年全年稅收大豐收，主要為營所稅年增2214億元、證交稅年增1246億元、營業稅年增449億元等三大稅目成長。

營所稅為2020年我國紓困免辦暫繳稅款企業，隨2021年報稅季回補入帳，加上2020年上市櫃企業獲利成長，還有2021年企業自繳稅額增加等因素。

證交稅則受惠於上半年海運三雄行情，助攻台股交投熱絡，2021年股市日均成交值4613億元更是歷史新高。營業稅則為2021年國內產銷活動穩定、進口電子零件稅額增加所致。

展望2022年稅收，官員也表示，隨我國發放五倍券、加碼券等刺激零售業營業額，經濟部統計顯示2021年前十月零售業營業額轉為正成長，百貨公司、餐飲業都已看到買氣回升。

此外，隨海運業、資訊業、科技業等年終獎金豐厚，如長榮海運發放40個月年終，民眾可支配所得增加，加上2022年農曆春節前皆屬於消費旺季，有望看到內需再升溫。