哈林庾澄慶踢館小S《熙娣想聊》，兩人互動爆笑。（CATCHPLAY＋提供）

由CATCHPLAY原創自製，綜藝天后小S徐熙娣主持的OTT綜藝節目《熙娣想聊》，本周四最新一集將由音樂頑童哈林庾澄慶來踢館，在最新釋出的預告中，主持人小S一見到哈林就奔放大唱他的代表作之一〈熱情的沙漠〉，才一開口就被哈林嗆：「妳真是有夠厚臉皮！」兩人進到超市便開始互虧，哈林搞笑吼：「打她的頭！」小S嗆：「你會打老婆？！」他配合回應：「對！」小S更放大絕自曝：「我的天哪！我以為只有我老公會家暴！」並虧：「難怪你會結兩次婚。」說完逃走的搞笑模樣十分逗趣。

在本集的終極二選一單元中，小S出難題考哈林：「如果可以再讓你結婚一次，你會選擇大S還是小S？」哈林毫不猶豫地說：「我就算那邊爛掉，我也不選妳們兩個！」令小S生氣大喊：「為什麼！？」誇張的反應讓人捧腹大笑。

為呈現最真實的訪談節目，《熙娣想聊》每一集登場的明星，都是由主持人小S親自向製作人點名想聊的來賓，在本集節目中與哈林庾澄慶見面，小S事前錄影喊話：「好久沒見到哈林哥了喔，很想他，因為我本來就非常崇拜他，而且，我常常喝醉打給他，他都非常有耐心聽完我講一堆廢話，隔天還會問他一樣的事，他就會說，我昨天不是才跟妳講過了嗎？我就覺得，他真的是一個大好人，好想要跟他見面聊聊喔！」私下常常通電話保持聯絡的小S與哈林，將最真實兩人互動獻給了本集的《熙娣想聊》，甚至互相爆料自己醫美整形內幕。

小S說：「我跟哈林哥真的太熟了，我們在《熙娣想聊》裡的樣子，完全就是我們私下相處的真實模樣，哈林哥會一直鬧我，我也會弄回去，常常被彼此捉弄得哭笑不得！這一集真的非常好笑！」