中壢某電子工廠5人染疫 鄭文燦：已構成另個群聚案件

桃園機場群聚案持續擴大，我國今天新增12例本土，創下桃機群聚以來新高，其中9例與桃園有關。市長鄭文燦舉行疫情說明記者會，談及中壢區某電子廠有5人確診，他表示，「1＋4的狀況已經構成另個群聚案件」，該公司目前全面停工、採檢，200多人送往中南部集中檢疫所。

居服員乾妹妹（案17507）在桃園市中壢區某電子廠工作，其同棟4樓作業區有2名同事遭傳染，另外2名同事在不同樓層工作也確診，分別列為案17535、案17569、案17576、案17577，染疫的這5人CT值從20.2至27不等。該公司自11日下午起停工，280名員工及確診者家人全送集中檢疫所。

鄭文燦表示，居服員乾妹服務的電子公司有4名員工確診，「這造成另個群聚案件」，目前的處理方式為，該工廠立即停工、採取擴大採檢及隔離，除了10日晚間先進行居家隔離的部分人員，其餘200多人用防疫巴士送至中南部檢疫所。

鄭文燦另提及，確診居服員（案17472）其照顧家庭染疫，1家4口含大伯紛紛染疫，其家庭的母親（案17470）、父親（案17574）在中壢某食品工廠工作，目前已經擴大匡列採檢中。