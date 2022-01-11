中央流行疫情指揮中心今(11日)指出，桃機群聚感染燒進桃園電子廠，累計5人確診，全面停工並將280名職場接觸者全數集中檢疫。據悉該電子廠為連接器廠宏致，公司回應，由於非主要生產基地及研發中心，以停工1周計算，東園廠對整體營收影響數約1％，對連接器產能影響不到2％，宏致估對整體營運影響有限。

宏致表示，發生確診案例在中壢東園廠4樓連接器組裝部門，1～3樓則以間接人員為主，全數篩檢為陰性。宏致進一步指出，該棟樓已進行全樓層淨空、清潔、消毒，預計最快13日申請復工，不過實際復工進度仍待市府核准而定，產線人工不足部分會先從精工中心調派人力來協助。

宏致近年受惠轉型有成，加上傳統旺季帶動工控、網通、汽車、消費性等需求均升溫，宏致去年下半年營運動能亮眼。宏致表示，該公司同仁與桃園居服人員確診傳播鏈有接觸史，9日有1例確診，屬於中壢東園廠四樓連接器組裝部，桃園市衛生局10日通知全樓淨空、進行該棟樓層人員檢測，其中1~3樓全數篩檢為陰性，另外4例為同樓層者，廠內總計5例確診。