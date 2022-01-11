勇士當家球星史蒂芬柯瑞最近在接受《GQ》雜誌專訪時被問及到一個問題，如果你帶領全盛時期的勇士能否擊敗1996年「籃球之神」喬丹坐鎮的公牛，柯瑞開心笑著表示，「我喜歡這個假設性問題，如果這個勇士隊有杜蘭特的話，只需要6場比賽就能搞定公牛！」

眾所周知，勇士自從2014-15球季開始5年內勇奪3座總冠軍，柯瑞的功勞最高，但2016年夏天杜蘭特帶槍投靠之後才組成了最強勇士，可惜2019年總決賽杜蘭特與克雷湯普生都受了傷，勇士才無緣完成3連霸。

《GQ》雜誌記者在與柯瑞談論到一個假設性問題，如果最強的勇士碰到當年最強的公牛，在7戰4勝制的總決賽交手，勇士是否能夠擊敗公牛？柯瑞表示，「雖然這是一個永遠不可能知道的結局，但以紙上談兵的話，如果杜蘭特能回勇士與我搭檔，我相信6場比賽就能贏得系列賽。」

公牛當年擁有喬丹、皮朋、葛蘭特與羅德曼，勇士也有柯瑞、克雷湯普生和卓雷蒙格林，倘若勇士再有杜蘭特的話，整體實力確實有機會力壓全盛時期的公牛，但這種橫跨3個時代的問題並沒有任何意義，畢竟這是不可能發生的。