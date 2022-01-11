傳F16V東石外海失去訊號 嘉義基地：人員狀況查證中 16:282022/01/11 中時 呂妍庭 、 呂昭隆 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 F16V東石外海失去訊號。 (呂昭隆翻攝) Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 今下午傳出1架單座F-16V在嘉義縣東石外海水溪靶場執行對地機砲攻擊訓練時失聯，嘉義基地表示，戰機失去訊號確有此事，但相關人員狀況還在查證中，目前空軍已派出救護直升機搜尋中，另布袋海巡隊也獲報派出船艦前往搜索。 空軍F-16V戰機墜毀飛官失聯 PTT鄉民集氣：希望人沒事 中壢電子廠5確診 280名員工全送集檢所 下午5點半清空 #16 #嘉義基地 #東石 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 F-16V戰機墜毀地點影像曝光 陸海空動員搜救飛行員 17:142022/01/11 社會 空軍F-16V戰機失聯 蔡英文回應了 17:212022/01/11 政治 桃機感染的都是這群人 醫揭3大危險情況：確診機率高 12:312022/01/10 生活 F-16V戰機傳意外 蔡英文指示救援優先 全力搜救 16:252022/01/11 政治 空軍F-16V戰機失聯 藍綠4立委說話了 17:042022/01/11 政治 侯友宜視察賣場防疫 暫停試吃 04:102022/01/11 地方新聞 F-16V詭異飛行姿態被軍事迷拍下 戰機失事前照片成關鍵 17:182022/01/11 政治 嘉義東石土方糾紛「包子」頭部中彈 退休警「紅點」遭聲押 13:152022/01/09 社會 美國線超毒！長榮再爆1空服員確診 累計6天5染疫 14:562022/01/11 生活 桃機感染管控 驚爆205項缺失 04:102022/01/11 焦點要聞 遭布林肯指責制裁美方人員 陸外交部駁斥：捍衛自身主權安全發展利益 17:152022/01/11 兩岸 社會熱門新聞 空軍傳重大意外 嘉義基地F-16V戰機墜毀 飛行員失聯 - 社會 F-16V戰機墜毀地點影像曝光 陸海空動員搜救飛行員 - 社會 妹子緊抱機車騎士挑戰「近垂直」極陡坡 結局讓網喊失望 - 社會 農曆年前警界高層大風吹 8縣市局長及保警總隊長異動 - 社會 男警住已婚女同事家遭抓包 詭辯：疫情嚴峻沒旅店可住 - 社會 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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