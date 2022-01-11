今下午傳出1架單座F-16V在嘉義縣東石外海水溪靶場執行對地機砲攻擊訓練時失聯，嘉義基地表示，戰機失去訊號確有此事，但相關人員狀況還在查證中，目前空軍已派出救護直升機搜尋中，另布袋海巡隊也獲報派出船艦前往搜索。