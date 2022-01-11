駐紮在嘉義基地的空軍四聯隊1架編號「6650」的F-16V戰機，今天下午雷達光點在嘉義縣東石鄉外海消失，總統府發表示，目前空軍已成立應變中心，各單位正進行搜救中。蔡總統指示救援優先，全力進行搜救任務，並進一步釐清事故原因。

嘉義基地一架 F-16單座戰機，14時55分由飛行官陳奕駕機起飛執行例行性訓練任務，隨後於水溪靶場週邊光點消失。

總統府發言人張惇涵表示，稍早1架F-16V戰機於嘉義外海執行訓練任務時，發生雷達光點消失事故，目前空軍已成立應變中心，各單位正進行搜救中。蔡總統指示救援優先，全力進行搜救任務，並進一步釐清事故原因。期盼全體國人為搜救人員加油，希望能夠有好消息傳來。

空軍去年11月18日才在嘉義空軍基地舉行F-16V戰機接裝儀式，蔡英文總統還親自前往校閱空中及地面部隊，並參觀F-16V戰機實施單機性能展示，美國在台協會（AIT）處長孫曉雅也到場觀禮。