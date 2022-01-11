國道殺人輪胎！國3燕巢段昨（10）發生1輛聯結車的輪胎脫落後彈飛砸中後方車，副駕駛女被砸死，駕駛男重傷送醫、已脫離險境；據悉遭砸2人是夫妻，平時在屏東工作，當天開車往台南接小孩團聚，丈夫醒來後崩潰說，當下目擊黑色物體飛來根本無法反應，他醒來時已在醫院，目前還不敢跟小孩說媽媽不在了。

據《ETtoday》報導，丈夫事後最筆錄提及，他當時與妻子開車從屏東往台南，要接小孩回家，行駛過程看見1個黑色物體朝車子飛過來，但她當下根本來不及反應，聽到「轟」1聲就被砸中失去意識，醒來時已被送到醫院，得知妻子身亡第一時間根本不敢告知孩子，目前只能請親友接孩子。

該名丈夫與妻子平時在屏東從事園藝，妻子都會陪在他身邊四處工作、送貨，平時感情很好，事發時就是開著平常送貨用的客貨到台南接小孩。由於雙方均未酒駕，目前肇事的洪姓駕駛已接受完偵訊，全案依業務過失致死罪嫌移送。

第五公路警察大隊說，當時46歲洪姓駕駛行駛半聯結車載運回收物品行經國道3號南向燕巢路段，疑似因為車輪脫落彈飛，砸向對向北上的41歲黃姓男子駕駛的自小客貨車，車上副駕駛50歲黃女當場死亡，黃男被送至義大醫院救治。此事故於下午近3時排除路況，恢復通車，肇事原因仍待釐清。