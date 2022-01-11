台中市七期綠十字園道首排豪宅大陸建設的「宝格」，去年11月20樓戶實品屋，以總價約1.4億售出，換算單價達91.5萬元，微幅超越「丽格」91.3萬元，登上2021年台中市最貴的豪宅榜首。

台灣房屋彙整實價資料顯示，台中2021年的五大豪宅社區當中，除了「宝格」居冠，亞軍「丽格」也是以含裝潢的24樓實品屋攻占榜單；第五名的「寶璽天睿」，最高單價戶別附帶高價進口廚具及家電等設備，「帶嫁妝」的售屋策略，躍為台中豪宅新興銷售模式。

台灣房屋集團趨勢中心資深經理陳定中說，本次揭露的20樓戶實品屋，是「宝格」第二度打進9字頭的戶別，同時也是社區實價登錄的次高單價。

台灣房屋集團趨勢中心執行長張旭嵐強調，天價級豪宅，裝潢、設備也很驚人，同樣名列榜單的「寶璽天睿」，每戶標配的義大利純手工頂級廚具，要價就上千萬，附帶裝潢、設備等額外厚禮的物件，也更有創價空間。

由於實價登錄的總價，並未拆算裝潢、設備的價值，張旭嵐說，民眾在評估這類「帶嫁妝」的房屋價格時，應針對物件的裝潢、家電等價值加以情蒐，並在總價中扣除，以利在購買毛胚產品時正確判斷合理行情。

第一建經研究中心副理張菱育表示，不少行庫雖有房屋裝修的相關貸款方案，但與房貸相比，裝修貸款的利率較高，可貸金額較低，還款年限也比房貸短，買屋時將裝潢、設備統包在購屋總價裡頭，一併向銀行申辦房貸，條件會比單獨申辦裝修貸款更理想，也能為手頭上的資金保留活用彈性。