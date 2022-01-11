看好越南市場，加上有關稅優惠，新纖總經理羅時銓11日指出，公司首次在越南投資的自有加工絲產線，將在2022年底動工，新建10-20條加工絲產線，預計年產能3萬噸。另外，回收寶特瓶片產線也會在今年第四季動工，年產能也在3萬噸，這些產線都會在2024年投產。總投資金額初期規劃約在25億元上下。

新纖先前是在2019年12月，和越南最大的國營事業、越南油氣集團PVN子公司VINPOLY聚酯化纖公司，簽定合作意向書（MOU），雙方將會分工合作，VNPOLY提供機台設備、人員、生產，新纖則是技術導入、行銷開拓通路，以及全球品牌廠的關係建立及推動。

羅時銓指出，先前與VINPOLY的合作，是由越方提供生產設備，產能由新纖行銷；而這次的投資，是應越方要求，以及公司看好越南在全球紡纖供應鏈的地位日益重要，以及未來在東南亞地區的發展前景，所做的加速、擴大在越南市場布局，建立新纖的越南自有廠。

未來越南廠將增加10-20條加工絲產線，月產2000-3000噸，年產超過3萬噸。羅時銓指出，最快會在2022年的年底動工、2024年投產。主要供應給當地的台廠及當地供應鏈所用。

另外，針對全球客戶廠商對減碳、循環經濟回收再利用的要求，新纖也積極在東南亞地區布局回收酯粒（R-PET）的市場；新纖董事長吳東昇就指出，環保、循環經濟、高分子聚合產品是未來幾年的產業及市場趨勢，新纖未來10年的資本支出，也將以這些領域的新技術研發、創新開發為主。

羅時銓指出，新纖已與日本三菱商事攜手投資24億泰銖，在泰國擴建瓶用聚酯產線，年產能約21萬噸，預計2021年完工投產。

R-PET的市場潛在商機非常大，羅時銓指出，除了泰國，新纖也會在年底，在越南加工絲廠周邊，新建回收寶特瓶片的產線，月產能2000～3000噸、年產能超過3萬噸，提供給越南當地及新纖泰國廠使用。