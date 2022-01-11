新北市教育局今在北大高中與臺北大學、馬偕醫學院簽訂課程合作備忘錄（MOU），2大學從今年起將供轄內高中生修習31門周間和周末課程，以及93門大學AP先修課，其中包含北大的「全英語大學預修」、馬偕醫學院的「新北醫學專班」，盼培育國際雙語、醫學人才。（蔡雯如攝）

新北市各校近年積極與國內頂尖優質大學簽訂合作備忘錄，強化與大學共創合作學習。新北市教育局今在北大高中與臺北大學、馬偕醫學院簽訂課程合作備忘錄（MOU），2大學從今年起將供轄內高中生修習31門周間和周末課程，以及93門大學AP先修課，其中包含北大的「全英語大學預修」、馬偕醫學院的「新北醫學專班」，盼培育國際雙語、醫學人才。

教育局指出，新北市為落實2030雙語國家政策，近年積極推廣雙語教育，臺北大學和馬偕醫學院在人文法商、醫學護理領域享有盛名，北大語言中心本次合作開設約40門全英語授課的大學預修課，而馬偕醫學院更在新北首設醫學專班，開設7門解剖學、癌細胞探究、復健與護理等醫學系學科專題，讓新北高中生搶先體驗實作課及先進設備，課程一推出即秒殺額滿。

北大校長李承嘉表示，北大是新北境內唯一綜合型大學，去年12月初便成立校級USR Hub社會責任實踐基地，規畫定期舉辦焦點座談、跨校共學交流，激勵師生踴躍參與USR課程與相關活動。此次與教育局合作，除了能讓新北市高中學子提早試探大學課程，也能實踐學校社會責任，推動交流和人才培育的平台。

馬偕醫學院校長李居仁表示，馬偕醫學院本次合作以醫學、護理學、聽力暨語言治療等3學系開設開設醫藥衛生領域課程為主，將優質師資與學習資源分享給全市高中，藉由地方政府與大學合作，讓高中生進大學前能探索自我興趣、豐富學習歷程。

北大高中高二學生邱韻瑋表示，之前參與學校出版三峽茶鄉走讀地圖，與北大有合作的經驗，不僅發展社區GIS數位走讀資料庫，也與三峽地方茶行聯名發行茶包組，這次大學端課程跟高中比較起來，可接觸到深厚學理脈絡，較有機會透過產學合作研發出優良作品提供業界使用，她會把握機會參與，除了拓寬學習視野，也能先修大學課程一舉兩得。

教育局長張明文表示，新北市去年已完成與政治大學、臺北市立大學簽訂課程合作備忘錄，本次與北大、馬偕合作，累積開設近200門大學課程供學生選修，轄內高中生修習專題課程可獲得大學端修課證明，成為自主學習計畫豐富的素材，而修習大學預修課程更能直接折抵大學學分，學生若有興趣參與，可至「新北市高中與大學共創學習媒合平臺」查詢(http：／／learningcollaboration.org／ )。